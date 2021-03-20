ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

Работа мастера Екатерины.
Ссылка на блог: https://instagram.com/hydroponical?ig…
От автора статьи:
Обвязать резинкой по кругу пройму изделия. Для хорошего прилегания резинки менять спицы на меньший размер. При закрытии петель вязать туго, стягивая.
Разъяснения по вязанию такого жилета от канала : Разноцветные Клубочки
Екатерину вдохновила работа…
Потеряла ссылку на блог автора жилета.
Шарф с горловиной, обвязан резинкой + петли на пройму. Отделка горловины и пройм резинкой с подгибом края на левую сторону изделия.
Выполнить соединительный шов – резинка по пройме.
Продолжаем тему проймы по кругу.
МОИ измышления по воплощению.
Берем схему круговой кокетки и за дело.
Думаю для лучшей посадки начинать надо с узкого края проймы.
Остальные параметры подогнать легче.
Вяжем пройму, оставляем готовую деталь на спицах. Вторую пройму.
Меряем и определяемся с количеством петель на бочок.
Набираем резинку – бочок = нижние петли проймы + добавленные петли средней детали спинки/переда.
Резинку вяжем вниз.
Среднюю деталь вяжем одновременно соединяя с деталью проймы, т е. крайние петли двух деталей провязываем вместе.
Направление снизу вверх.
ЖИЛЕТ С ВОРОТНИКОМ КАЧЕЛИ.
Жилет состоит из двух деталей.
Спинка + бочок(2). Связаны снизу вверх до линии проймы. Оставить петли на спице.
Средняя деталь по переду в форме трапеция.
Можно связать отдельно – высотой 30 см + 22 см ( глубина проймы) = высоте спинка + бочок. Сшить со спинкой = 30 см.
Можно вязать единым полотном делая систематические прибавки.
В представленной модели + 2 раппорта.
Разделить вязание на высоте примерно 30 см для вывязывания пройм. Через 22 см (глубина проймы) продолжить вязание объединив детали.
После проймы нужно соединить детали в одну и продолжить вязать в высоту на 20-25 см.
Безобразный верхний шов на середине. Его исключаем. Высота средней детали до линии пройм = высоте спинки+бочок.
В представленной модели очень не аккуратно выглядят проймы.
Обвязать по кругу резинкой, или крючком.
Вещь интересная. Её можно выполнить гораздо аккуратней, чем на фото.
ДВА В ОДНОМ
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ЖИЛЕТ С ГЛУБОКИМ ВЫРЕЗОМ