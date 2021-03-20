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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

Вязание для женщин
На чтение 2 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

Работа мастера Екатерины.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

Ссылка на блог: https://instagram.com/hydroponical?ig… ​

От автора статьи:

Обвязать резинкой по кругу пройму изделия. Для хорошего прилегания резинки менять спицы на меньший размер. При закрытии петель вязать туго, стягивая.

Разъяснения по вязанию такого жилета от канала : Разноцветные Клубочки


Екатерину вдохновила работа…

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

Потеряла ссылку на блог автора жилета.

Шарф с горловиной, обвязан резинкой + петли на пройму. Отделка горловины и пройм резинкой с подгибом края на левую сторону изделия.

Выполнить соединительный шов – резинка по пройме.

Продолжаем тему проймы по кругу.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

МОИ измышления по воплощению.

Берем схему круговой кокетки и за дело.

Думаю для лучшей посадки начинать надо с узкого края проймы.

Остальные параметры подогнать легче.

Вяжем пройму, оставляем готовую деталь на спицах. Вторую пройму.

Меряем и определяемся с количеством петель на бочок.

Набираем резинку – бочок = нижние петли проймы + добавленные петли средней детали спинки/переда.

Резинку вяжем вниз.

Среднюю деталь вяжем одновременно соединяя с деталью проймы, т е. крайние петли двух деталей провязываем вместе.

Направление снизу вверх.

ЖИЛЕТ С ВОРОТНИКОМ КАЧЕЛИ.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

Жилет состоит из двух деталей.

Спинка + бочок(2). Связаны снизу вверх до линии проймы. Оставить петли на спице.

Средняя деталь по переду в форме трапеция.

Можно связать отдельно – высотой 30 см + 22 см ( глубина проймы) = высоте спинка + бочок. Сшить со спинкой = 30 см.

Можно вязать единым полотном делая систематические прибавки.

В представленной модели + 2 раппорта.

Разделить вязание на высоте примерно 30 см для вывязывания пройм. Через 22 см (глубина проймы) продолжить вязание объединив детали.

После проймы нужно соединить детали в одну и продолжить вязать в высоту на 20-25 см.

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Безобразный верхний шов на середине. Его исключаем. Высота средней детали до линии пройм = высоте спинки+бочок.

В представленной модели очень не аккуратно выглядят проймы.

Обвязать по кругу резинкой, или крючком.

Вещь интересная. Её можно выполнить гораздо аккуратней, чем на фото.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

ДВА В ОДНОМ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

Скачать описание здесь: Uzelok.kiev.ua

ЖИЛЕТ С ГЛУБОКИМ ВЫРЕЗОМ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ спицами. Описание.

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Об авторе
Анастасия Воронцова
Анастасия Воронцова
Главный редактор svjazat.ru
Об авторе
Более 20 лет я увлекаюсь вышиванием. Знакомые и друзья давно просят, что бы публиковала свои работы в интернете. Вышивание и рукоделие это моя жизнь, творите вместе со мной.
[email protected]/
Анастасия Воронцова
Анастасия Воронцова
Главный редактор svjazat.ru
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