svjazat.ru

Вязание для дома

Как сделать наборный край с ажурными фестонами при вязании на спицах: мастер-класс

﻿﻿Этим украшением можно украсить низ изделия, край шарфа или шали и т д. Сделать эту фестончатую кайму совсем несложно. Она не только красива, но и может быть использована для украшения детских и женских